MSB az önce duyurdu! Testler başarılı!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Füze sistemlerinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı." denildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 5 Nisan'da tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.







