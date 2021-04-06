Kılıçdaroğlu: 'Ne darbesi kardeşim?'

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Ne darbesi ya? Montrö sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok, emekli amiraller açıklama yaptı, vay efendim yeniden darbe! Ne darbesi kardeşim, ne darbesi?' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu daha önce 15 Temmuz darbesi için de 'kontrollü darbe' demişti.

