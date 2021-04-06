İmamoğlu'na Bakan Selçuk'tan tokat gibi yanıt!

Türkiye'de AK Parti hükümeti yıllardır sürdürdüğü sosyal yardımlara devam ederken, bazı kesimler tarafından sanki hiç yardım yapılmıyormuş gibi algı yaratılıyor. Buna bir yenisi bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından eklendi.



ALGI OPERASYONLARI YİNE BOŞA ÇIKTI



İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk mesajına gönderme yapıp, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.







"GEREKİRSE TEKRARDAN KEŞFETMEYİN"



İmamoğlu'nun algı yönetmeye dayalı mesajına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk belgeleriyle cevap verdi. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" dedi.



Bakan Selçuk İmamoğlu'na verdiği cevabın ardından yapılan yardımları Twitter adresinde paylaştı ve üst kısma sabitledi.

