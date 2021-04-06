İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu burada önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:Dün bize siz yapamazsınız, siz gerçekleştiremezsiniz, beceremezsiniz diyenlere karşı yapabildiğimizi, gerçekleştirebildiğimizi, bu vizyonlarla sonuç alabildiğimizi ortaya koyuyoruz.Bir şey daha fark ettik hep birlikte, gençlerimizin bu meselelere ne kadar aşina olduklarını, önlerine konulduğunda neleri başarabileceklerini bizler görmüş olduk, hem de onur duyduğumuz bir tabloya ulaşmış oldu.Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı sunuyorum.Sanayi devrimlerinde ilk 3 aşamayı beni bağışlayın ama ıskalamıştık. Son kullanıcı olmaya bile geç kaldığımız gelişmelerdi. Önümüzde bugün çok farklı bir tablo ve fırsatlar var. Sanayi devrimlerini çok sonradan yakalayan bir Türkiye, Allah'a çok şükür bu sefer geç kalmadı. 21.YY'nin başından beri altyapı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile makası kapattık, dünya ile rekabet edebilir duruma geldik. Görece üstün olduğumuz alanları biliyor ve yaşıyoruz. Her alanda ciddi bir özgüven sahibiyiz. Türkiye dijitalleşmeden korkan bir ülke değil, onu sürükleyen bir anlayış içindedir.Bizi yıllarca yerli malı haftalarında üzümle fındıkla sınırladılar. Bursa'da otomotiv üreteceğinize, kayısı üretin denilen ülke bugün kendi uçağını, arabasını üretmeye çalışıyor, kendi İHA ve SİHA'larını zaten üretiyor.Her çalışmayı alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var.Devlet hizmetini yapar, itibarını elde eder. 20'nci yüzyılın sonu ile 21'nci yüzyılın başı yeni bir model ortaya koydu. Özel sektör ile devletin rekabeti... Devletin hizmet sunumunda geri kalması devlete itibar kaybettirir. Arada çok ciddi nezaket, teknoloji, hizmet ve uygulama farkı varsa kafanızdaki devlet anlayışı özel sektörün ulaştığı noktadan geri kalacaktır. Bu da devlet için, sadece Türkiye için değil dünyada da bir risktir.Artık özel sektör kendi rekabet alanına devleti çekmiştir. 186 hizmeti e-devlet'e taşıdık. Bu e-başvuru bizim nerede işimize yaradı? Biz koronavirüsü bilmiyorduk. Salgının geleceğini de bilmiyorduk. Birçok gelişmiş devletin yapamadığını biz vatandaşımıza iletmiş olduk. Seyahat belgeleri dahil biz e-devletten vatandaşımızın telefonuna iletmiş olduk.Yeniden çay sezonu başlıyor, veya fındık sezonu... Nasıl yapılacak, bu üreticiler nasıl gidecek? Herhalde konvansiyonel yöntem kaymakamlıkların önünde bu insanların sıraya girmesiydi. Uzun kuyruklar oluşacaktı. 4'lü konsorsiyum kuruldu, vatandaş hiçbir aksaklığa mahal vermeden e-başvuru ile bu işlemleri yaptı.Çaykur'dan alınan listelerle vatandaşın ismi eşleşti. Gitmek istediği lokasyonu bildirdi. Yolda kontrol yapan emniyet ve jandarmaya da bu sistem iletildi. Vatandaşımız ne sıkıntı çekti, ne yolda kaldı. Gittiği memlekette de şu şahıs benim memleketime izinli geldi kontrolü yapıldı sistemine sahibiz. 30 yıl önce söylense bilim kurgu filmi sanırdık. Biz buraya çok uzun yıllar ulaşamayız derdik.Sadece bizim bakanlığımız dijitalleşme ile 9.1 milyar lira tasarruf etti. Diğer bakanlıklarımızı da düşünün. Bu az bir tasarruf değil.