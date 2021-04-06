Hukuk bürosuna silahlı saldırı! Ölüler var...

Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerinde miras davaları olan akrabalar uzlaşmak için bir araya geldi. Bu sırada akrabalardan muhtar olduğu ileri sürülen bir kişi silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Miras davası için bir araya gelen ve uzlaşmada kavga eden kişilerin akraba oldukları öğrenildi.



Miras paylaşımı yüzünden akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Ay (54) ve Ayşe Ece Ay(26)'ı öldürüp, Arzu O. ve Ahmet Nuri O'yu yaralayan şüpheli Salih B. (62) olay yerinden kaçtı.



KATİL ZANLISI MAKTULLERİN KUZENİ



Polis olay yerinden kaçan ve şüphelinin öldürdükleri kişilerin dayılarının çocuğu olduğunu belirledi. Şüphelinin muhtarlık yaptığı öğrenildi. Adliye yakınındaki iş yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

