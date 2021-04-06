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HDP'li isim terörden 6 yıl ceza aldı!

HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca'ya silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alaca hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı..

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 23:46
HDP'li isim terörden 6 yıl ceza aldı!

HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Alaca, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Alaca, savunmasında, illegal herhangi bir programa katılmadığını ve HDP'nin tüzüğüne göre faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "HDP'nin seçilmişlerinin bulunduğu programlar dışında başka bir programa katılmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Yaptığım telefon görüşmeleri, belediyenin çalışmalarına yönelikti, illegal hiçbir faaliyetin içinde olmadım. Tüm gücümle Kars Belediyesi için neler yapabilirim diye çalıştım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Alaca'nın, PKK/KCK terör örgütünün organik yapısına dahil olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık avukatları da Alaca'nın cezaevindeyken iki kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve sağlık sorunlarının bulunduğunu söyledi. Avukatlar, müvekkillerinin, delil yetersizliği nedeniyle beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şevin Alaca'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında isnat edilen suça ilişkin delillerin toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olması dikkate alınarak, Alaca'nın tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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