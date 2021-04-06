Donbas krizine dair Türkiye'den ilk değerlendirme!

Güvenlik kaynakları, "Ukrayna'nın doğusunda karşılıklı hukuktan yanayız, barış tesis edilmeli. Ateşkes ve istikrar devam etmeli." açıklamasını yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim, Ankara'nın yakın takibinde. Güvenlik kaynaklarına göre NATO gelişmeleri yakından izliyor.
Ankara bölgede karşılıklı hukuktan yana. Ateşkesin kalıcı hale getirilip barışın sağlanması gerektiği belirtiliyor.
ZELİNSKY'NİN TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR
Bölgede tansiyon yüksek. Ukrayna ve Rusya arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky başkanlığında bir heyetin cumartesi günü yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
YUNANİSTAN İLE&NBSP;GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI YAPILACAK
Sadece Ukrayna değil, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Karabağ'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Türkiye, istikrarın korunması için çabalarını sürdürüyor.
Güvenlik Kaynakları bu kapsamda Doğu Akdeniz'de düşen tansiyona dikkat çekti.
Yunanistan ile diplomatik ve askeri görüşmelerin başladığı hatırlatıldı. Bu adımın Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi. İki ülke arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yapılacağı açıkladı.
AZERBAYCAN İLE TATBİKAT YAPILMASI GÜNDEMDE
Güvenlik kaynaklarına göre Azerbaycan ile Türkiye'nin tek ordu ile tatbikat yapması da gündemde. Atılacak ikili adımlar üzerinde çalışmalar sürüyor.
LİBYA İLE TEMAS DEVAM EDECEK
Ve Libya'da silahlarının susmasının ardından yaşanan süreç. Güvenlik kaynaklarına göre bundan önce olduğu gibi bundan sonra Libya ile temas devam edecek. Karşılıklı ziyaretlerin her zaman olabilecek.
ANKARA-MOSKOVA HATTINDA SON KURULAN TEMASLAR YAPICI
Suriye'de ise Esed'in saldırgan tutumu ile alakalı Rusya ile görüşmeler sürüyor. Güvenlik kaynaklarına göre Ankara-Moskova hattında son kurulan temaslar yapıcı bir ortamda geçti. Suriye konusunda varılan mutabakatların çerçevesi hatırlatıldı, rejimin uygunsuz hareketlerinin tekrarlanmaması mesajı verildi.