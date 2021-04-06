Bursa'da bir askerimiz koronavirüse yenildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Piyade Er Şahin Açıkalın'ın bir süredir Bursa'da bir hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.



Açıklamanın tamamı şöyle:



Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.



