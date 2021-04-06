Bursa'da bir askerimiz koronavirüse yenildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da vatani görevini yerine getiren Piyade Er Şahin Açıkalın'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Piyade Er Şahin Açıkalın'ın bir süredir Bursa'da bir hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.