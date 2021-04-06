Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu üyelerine yönelik skandal sözlerine sert tepki gösterdi.



"BİLİM KURULU RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR"



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, "4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen" ifadelerini kullanmıştı.