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Aşı uygulanan 17 milyon kişi içinde kendisi de bulunan Kılıçdaroğlu: Kimse aşı olamıyor

Uygulanan 17 milyon 500 bin doz aşıyla dünya ülkeleri arasında 6'ıncı sırada yer alan Türkiye'nin Kovid-19 aşılamasındaki performansını başarısız göstermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi de aşı olmasına rağmen "Türkiye'de aşı yok" açıklamasında bulundu.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 14:56
Aşı uygulanan 17 milyon kişi içinde kendisi de bulunan Kılıçdaroğlu: Kimse aşı olamıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 5 Nisan itibarıyla 17 milyon 93 bin 571 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, 9 milyon 343 bin 819 kişiye ilk doz, 7 milyon 39 bin 815 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Dünya medyasında da kendisine sık sık yer bulan bu başarı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başarısız gösterilmeye çalışıldı.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'de aşı yok. İnsanlar aşı bekliyorlar. Nerede bu aşılar? Kim bu aşıları bulacak kim Türkiye'ye getirecek?' dedi.

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi

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