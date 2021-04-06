Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç koronavirüse yakalandı. Koç'un sağlık durumuyla ilgili bilgi Fenerbahçe tarafından verildi.







Sarı-laciverliler tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"İZOLASYON VE TEDAVİ SÜREÇLERİNE EVDE DEVAM EDİLİYOR"



"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."



FUTBOLCULARI BEKLEYEN TEHLİKE



Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbolcular için de bir başka tehlike ortaya çıktı.



Koç, geçtiğimiz cumartesi günü futbol takımıyla bir araya gelip yemek yemişti.