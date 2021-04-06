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ABD bu itirafı konuşuyor!

ABD Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandalını konuşuyor. Yeni kitabını tanıtmak için bir programa katılan Hunter Biden, kanserden 2015 yılında vefat eden 46 yaşında abisi Beau'nun eşi Hallie ile 2017 yılında ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 20:26
ABD bu itirafı konuşuyor!

ABD Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandalını konuşuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yaptığı itirafla ABD gündeminde bomba etkisi yarattı.

Hunter Biden, yeni kitabını tanıtmak için bir programa katıldı. Burada özel yaşamı ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Hunter, iğrenç bir itirafta bulundu.

"YENGEMLE İLİŞKİ YAŞADIM"

Programda Biden'ın 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden 46 yaşında abisi Beau'nun eşi Hallie ile 2017 yılında ilişki yaşadıklarını açıkladı. New York Post ise bugün Hunter Biden'ın itirafına geniş yer verdi.

"İLİŞKİMİZ ORTAK BİR ACIDAN OLUŞTU"

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Hunter Biden, "Sanırım insanlar bu ilişkiyi anlamakta zorluk çekti, aslında haklılar. Gerçekten onları da anlıyorum. Bu benim için açıklaması zor bir şey, çünkü ilişkimiz ortak bir acıdan oluştu. Birlikteydik ve doğru olanı yapmaya çalışıyorduk." diye konuştu.

"HERKES BENDEN UZAKLAŞTI"

Ayrıca Hunter, bu acıdan doğan aşkın bir umuda dönüştüğünü söyledi.

Biden'ın oğlu ayrıca bu ilişki yüzünden hem kişisel, hem de iş hayatında birçok kişinin ondan uzaklaştığını belirtti.

Uzunca bir süredir uyuşturucu tedavisi de gören Hunter, "Birçok yanlış karar verdim, ki aslında bu tarz kararlar vermemem gerekirdi. Yakınlarımdan çok daha fazla şefkat ve anlayış gördüm ama aynı zamanda korkunç bir zamandı." diye konuştu.

2019 YILINDA AYRILIP COHEN İLE EVLENDİ

46 yaşındaki abisi Beau'nun ölümünden 5 ay sonra yengesi Hallie ile birlikte olduklarını açıklayan Hunter, 2019 yılında bu ilişkiyi bitirdi. Hunter 2019'da Afrikalı yapımcı Melissa Cohen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu ilişkiden bir de çocukları var.

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