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AB'den Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştüğü, ABD ve AB'nin, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile karşılıklı çıkara dayalı olumlu ilişkiler konusunda aynı görüşleri paylaştığı bildirildi.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 18:56
AB'den Türkiye açıklaması!

AB kaynakları, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'daki temasları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bir AB yetkilisi, Michel'in dün akşam ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldiğini aktardı.

Yetkili, "ABD ve AB bir dizi endişeyi paylaşmaktadır ancak Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama ve AB ile Türkiye arasında olumlu, karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkiye duyulan ihtiyaç konusunda tam olarak aynı çizgidedir. ABD ve AB, fırsatı değerlendirmenin Türkiye'ye kaldığı konusunda mutabıktır." ifadesini kullandı.

Michel'in salı sabahı da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, UNICEF ve BM Kalkınma Programı yetkilileriyle görüştüğünü belirten AB kaynakları, bu görüşmelerde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, sığınmacıların durumu, Türkiye'nin güneydoğu sınırında ve Suriye'nin kuzeyindeki durum hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı toplantı konusunda ise iki AB başkanının önerilerini anlattığı ifade edildi.

AB yetkilisi, ilerleme hedefli, orantılı ve geri dönülebilir bir gündemin masaya koyulabileceğini, AB Komisyonunun bu konu üzerinde çalışmaya başlayacağını, bunun Doğu Akdeniz'deki gerginliğin dinmiş durumuna ve Türkiye'nin Kıbrıs, Yunanistan ile ilişkiler ve bölgesel konulardaki "olumlu adımlarına" bağlı olduğunu bildirdi.

Görüşmede ayrıca insan hakları, kadın hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünün önemine vurgu yapıldığı, bu alanlarda ilerleme olmadan "üye ülkelerin Türkiye ile olumlu gündemi kabul etmeyeceği" belirtildi.

YunanistanSuriye

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