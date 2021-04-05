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YILDIZ GENÇLİK TEŞKİLATINDAN SERT BİLDİRİ

104 Emekli Generalin yayınladığı hadsiz, seviyesiz ve skandal bildiriye, Son günlerde yaptıkları faaliyetlerle vatandaşların beğenisini toplayan YILDIZ GENÇLİK TEŞKİLATI' ndan da sert tepki geldi.

Yaşam / 05 Nisan 2021 Pazartesi 01:28
YILDIZ GENÇLİK TEŞKİLATINDAN SERT BİLDİRİ

Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Halil İbrahim İyioğlu yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Ne yazık ki bu ülkede halâ vesayetçi sistemi özleyen, kendi mutlulukları adına başka insanların canının yanmasını umursamayan, Osmanlı'nın son döneminde başlayan ittihatçı zihniyetin devamı, batı tetikçisi, bu ülkenin insanından nefret eden, aşağılık kompleksine kapılmış, Türkiye Cumhuriyeti' nin dünya siyaset arenası ve askeri teknolojisinde artık söz sahibi olduğu şu günlerden rahatsız olan bir güruh varlığını sürdürmekte.Halkımız ve bizler bu güruhların kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Kimi Almanya'dan gelmiş, bu millete efendi yapılmış, yahudi asıllı, kimi İçimizde kalmış kripto ermeni. Kimsenin dini ile, milliyeti ile bir derdimiz yok. Ancak bu kimliklerini ülkemizin ve milletimizin aleyhine olan faaliyetlerde kullanırlar ise o zaman karşılarında bizi bulurlar.

15 Temmuz'a sayılı günler kala 104 amiralin yayınladığı bu bildiri ilk değil. Bu vesayetçi , batı tetikçisi kişilere ve dış güçlere rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleri ile cevap vermek istiyorum. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Bu işe de içimizdeki kılcal damarları kesmekle başlarız.'

AlmanyaMuhsin Yazıcıoğlu

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