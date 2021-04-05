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Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi!

Türkiye'nin sınır ötesinde düzenlediği harekatlarda büyük rol oynayan, son olarak Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde Ermenistan ordusuna ağır darbe vuran Türk İHA ve SİHA'ların mucidi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni proje açıklaması geldi. Azerbaycan'dan yayın yapan İctimai TV'ye konuşan Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının üretimi için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:45
Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi!

Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'ye konuşan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni projenin müjdesini verdi. Bayraktar, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) sonra insansız savaş uçaklarının üretimi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

TB3'LERİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından kendisine Karabağ nişanı takdim edilen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye konuştu. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.

"UÇAK GEMİSİNE İNİP KALKACAK"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB3'lerle ilgili, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

YENİ PROJE MÜJDESİ: İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI

Türk İHA ve SİHA'larının Karabağ savaşındaki rolüne dikkat çeken Bayraktar, dünyada insanlı savaş uçağı devri kapanıyor mesajı verdi. Bayraktar dünyanın artık insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar, "Bugün artık insanlı tanklar yerine, akıllı daha hafif hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık insanlı son savaş uçakları yapılıyor dünyada. Bundan sonra nasıl ki bütün dünya Karabağ muhaberesinde Türk ordularının dünyadaki ilk SİHA'larla kazanılan zafer diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Azerbaycan

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