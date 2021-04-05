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Putin imzayı attı! Hedefi 2036!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı. Vladimir Putin yapılacak seçimlerde yeterli oy alması halinde 2036 yılına kadar görevde kalabilecek.

Dünya / 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:03
Putin imzayı attı! Hedefi 2036!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı.

İmzalanan yasa tasarısı kapsamında, yapılacak seçimlerde yeterli oy alması halinde Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalabilecek.

ADAYLAR İÇİN EK ŞARTLAR GETİRİLDİ

Öte yandan anayasada yapılacak değişiklikler kapsamında adayların için en az 35 yaşında olması, Rusya'da en az 25 yıldır yaşıyor olması ve şu anda ya da daha önce başka bir ülkenin vatandaşlığına ya da oturma iznine sahip olmaması şartları da getirildi.

HALKIN YÜZDE 77'Sİ ONAYLADI

Geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan sonuçlara göre, halkın yüzde 77.92'si Rusya Anayasası'nı değiştiren pakete 'Evet' dedi. Ancak ülkedeki muhalif kesim oylamanın yasal dayanağının bulunmadığını, söz konusu değişikliklerin 68 yaşındaki Putin'e ömür boyu başkanlık yolunun açılması için yapıldığını açıklamıştı. 20 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Putin, 2008-2012 yılları arasında devlet liderliği görevini Başbakan Dmitry Medvedev'e bırakmış, 2012'de 4 yıllık olan devlet başkanlığı süresini de 6 yıla çıkarmıştı.

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