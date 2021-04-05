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Hakan Şükür’ün evi hacizden satılıyor

AKP eski milletvekili, G.Saraylı milli futbolcu, Fetö terör örgütü üyesi olduğu için yurt dışına kaçan, Hakan Şükür’ün milyon dolarlık evine haciz kondu. İstanbul Florya daki ev, YG Mimarlık firması tarafından 700 bin TL alacağına karşılık haczedildi.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:11
Hakan Şükür’ün evi hacizden satılıyor

Hakan Şükür, İstanbul B.Çekmece ilçesi Tepekent deki villasına onarım yaptırdı. Bunun için Florya daki YG Mimarlık firması ile anlaştı.

Firma evin tadilatını zamanında yaptı. 700 bin TL alması gerekiyordu. Şükür 15 Temmuz 2016 da Amerika’ya gitti. Sonrasında babası ve kendisi hakkında davalar açıldı. Mallarına tedbir kondu. Mimarlık firması sahibi Yaşar Coşut’un avukatı, ödemeler yapılmayınca, Bakırköy 5. İcra dairesinde borçlu Şükür’ün evine haciz koydurdu. 2016-16036 E. İcra dosyası ile alacak takibi yapıldı.

Borç senetlerini, sözleşmeleri talep dilekçesine sundu. İcra müdür y. Suat Akgün 30.10.2017 de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra dairesine yazı yazdı. Görüş sordu.

FAİZLER İLE BORÇ 1,5 TRİLYON TL OLDU ( 150 BİN EURO)

B.Köy icra dairesi, İstanbul Adliyesi Terör Suçları Soruşturma Bürosundan evin satışı için izin istedi. Savcı Burak Balcı 12.11.2020 de 2018-3963 esası ile soruşturma devam ediyor. Satamazsınız dedi.

Şükür’ün borcu, faiziyle yaklaşık 1,5 milyon TL oldu. Mimarlık firması, tekrar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yazdı. Evin icra dairesince satılması için, bakanlığın izin vermesini talep etti.

Şükür’ün evi Mayıs ayı içinde satılacak.

Hakan Şükür

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