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Hain bildiriye imza atan CHP'liler kim?

Emekli amirallerin skandal diye nitelenen bildirisi büyük tepkiye neden olmuştu. Saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Konuşmaları sırasında CHP'ye de tepki gösteren Erdoğan, 104 kişinin içinde CHP üyesi olan var. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefetin kendisi var.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:48
Hain bildiriye imza atan CHP'liler kim?

3 Nisan'da gece yarısı darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ERDOĞAN CHP'LİLER VAR DEMİŞTİ!

Emekli amirallerin skandal diye nitelenen bildirisi büyük tepkiye neden olmuştu. Saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Konuşmaları sırasında CHP'ye de tepki gösteren Erdoğan, '104 kişinin içinde CHP üyesi olan var. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefetin kendisi var.' ifadelerini kullanmıştı. 

4'Ü CHP ÜYESİ ÇIKTI

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

CHP ÜYESİ OLAN İSİMLER

Sabah'ın haberine göre skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

Diğer birçok amiralin ise, hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu olduğu ortaya çıktı.

İşte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları:

Kadir Nazif Özdağdeviren - Kendisi ve hanımı Zeynep Nur Özdağdeviren

E. Amiral Atilla Kezek - Erkek kardeşi Altan Kezek

E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu - Kız Kardeşi Nuretn Taşkaya

E. Amiral Mustafa Baha Eren - Oğlu Celal Emre Eren

E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu - Kendisi

E. Amiral Şükrü Taner Ezgü - Kız kardeşi Nurper Altıne

E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu - Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit Erenoğlu

E. Amiral Türker Ertük - Hanımı Özden Ertürk

E. Amiral Cengiz Alpözü - Kendisi

E. Amiral Gündüz Alp Demirus - Kız kardeşi Gaye Çelebi

E. Amiral Nejat Güldiken - Hanımı Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş

E. Amiral Raif Naldemir - Kız kardeşi Emine Filiz Kaya

E. Amiral Erol Adayener - Kız kardeşi Aksu Özveren

E. Amiral Haluk Sayın - Hanımı Emel Korucuoğlu Sayın

E. Amiral Taner Akkaya - Erkek Kardeşi Kerim Akkaya

E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz - Kendisi

E. Amiral E. Amiral Hayati Bilgiç - Erkek kardeşi Sebati Bilgiç

E. Amiral Hasan Nihat Doğan - Annesi Zatinur Doğan

İYİ PARTİLİ İSİM DE VARDI

Bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

Cumhuriyet Halk PartisiNihat Doğan

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