CHP'li Şahin darbe imalı bildiriyi savundu: Açıklamaları doğal karşılıyorum

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef almasına tepkiler çığ gibi büyürken, CHP kanadı yine şaşırtmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır' sözlerinin ardından CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den de benzer açıklamalar geldi.



'Düşünce özgürlüğü haklarını kullandılar'

CHP'li Şahin, amirallerin uzmanlık alanlarındaki düşüncesini açıklamasını doğal karşıladığını belirterek, 'Gündemi değiştirmek üzere yapılmış bir çabadır. Gerçek gündem işsizlik ve geçim sıkıntısıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde haklarını kullanmışlardır. Emekli olmuş amirallerin uzmanlık alanlarındaki düşüncesini açıklamasını doğal olarak karşılıyorum' ifadelerini kullandı.