Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.



Başkan Erdoğan, görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesapları BİP ve Telegram üzerinden paylaştı;



"Sevgili kardeşim,



Bugün Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik ettim.



Sayın Osmani-Sadriu ile görüşmemizde, ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldık.



Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değindim. Ayrıca Türkiye ile Kosava tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığımı ifade ettim.



Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki çok yönlü iş birliğinin Balkanların istikrar ve refahına katkı sağladığını belirttim."