Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.
Erdoğan'ı ziyarette Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi.
KARANFİL BIRAKIP DUA ETTİ
Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti. Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün de MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 24. yılı sebebiyle mesaj yayımlamıştı.
Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer vermişti.