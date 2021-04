Alkol alıp kaza yapan CHP'li Başkan itiraf etti!

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, karıştığı bir trafik kazasını personeline yıktığını itiraf etti. Maltepe Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda konuşan Kılıç, hakkında çıkan iddiaları yalanlarken belediyenin 2 Nisan günü yaptığı açıklamayı da yalanladı. Kazayı belediye personeli N.E.A’nın değil kendisinin yaptığını itiraf eden Kılıç, o gün göz operasyonu geçirdiğini ve çalışmalarına ilaç alarak devam ettiğini açıkladı.



Aniden önümde duran araca vurmuş oldum



Maltepe Belediye Başkanı Kılıç şunları söyledi: “Bu göz operasyonunda sonra rutin olarak belediye başkan yardımcılarımızla, teknik kadromuzla beraber yaptığımız bir toplantıya katılma fırsatım oldu. Toplantı bittiğinde şoförüm izinliydi. Eve giderken Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı. Ben de arkadan önümde duran araca vurmuş oldum. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma veya hayati tehlike meydana gelmedi. Aracın tamponu hasar görmüştü. Toplantımızın çıkışına denk geldiğinden, özel kalem müdürüm, başkan yardımcılarım ve basın çalışanı arkadaşlarımın kullandıkları araçlarda konvoy halinde bana eşlik ediyorlardı. Kazaya karışan beyaz araca eşlik eden de bir grup vardı ve bize uzlaşma talebinde bulundu. İddia edildiği gibi olay yerinden uzaklaşmak yok. Kaza yerine polis ve ambulans da geldi. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığının tespiti üzerine ayrıldılar. Taraflarca anlaşma sağlanmasının ardından ekibim aracın tamirat bedeli ile ilgili detayları yani gerekli havale ve eft işlemleri için alanda kaldılar. Servis edilen görüntüler de kazanın hemen ardından çekilmedi. Anlaşma sağlanıp karşılıklı geçmiş olsun temennileri alındıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde çekildi. Yapılan araç tamirat bedeli 37 bin TL’dir. Belgesi de burada, temin etmek isteyen her arkadaşla paylaşabiliriz. İddia edildiği gibi birilerinin çanak tutup köpürte köpürte anlattığı gibi kimseye 300 milyar teklif edilmediği gibi, böyle bir şeye de tenezzül edilmemiştir. Arabanı zaten kendisi 300 bin. Üstelik uzlaşma talebi de karşı taraftan teklif edildi” dedi. Ali Kılıç sözlerine her sene İstanbul’da buna benzer on binlerce kaza yaşandığını da ekledi.



Suçu personele yıkmışlardı



Maltepe Belediyesi, kazayla ilgili sosyal medyada videolar yayınlanınca 2 Nisan günü bir açıklama yayınlayarak aracı sürenin Belediye Başkanı Ali Kılıç değil bir personel olduğunu duyurmuştu. Maltepe Beleyesi'nden basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır. Basın ve Yayın Müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından Belediye Başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir."