Yavuz Seçkin hastanelik oldu!

Kovid-19 dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren Yavuz Seçkin'i köpek ısırdı. 52 yaşındaki oyuncu, başınan geçenleri 'Elm Sokağı Kabusu' filmine benzetirken, o anları Instagram hesabından anlattı.







"ELM SOKAĞI KÖPEK VERSİYOU GİBİ..."



Aşı olurken fotoğrafını paylaşan Yavuz Seçkin, "Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca'da başımdan bir olay geçti. Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar... Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi. Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ıssırdı. Şükür yanımda çocuklarım, 81 yaşındaki annemiz yoktu. İstem dışı nahoş olaylar da yaşanabilirdi. Neyse bunu da şükür. Aşımızı olduk, ama tetanoz" notuna ise geçmiş olsun yorumları yapıldı.

