Sıcaklıklar artıyor ama...!!! O iller dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ayın ilk haftasında hava durumuna ilişkin detaylara yer verdi.



12 DERECE ARTACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.



