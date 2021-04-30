Sıcaklıklar artıyor ama...!!! O iller dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamasında Mayıs ayının ilk haftasında hava durumuna ilişkin değerlendirilmede bulunuldu. Açıklamada hava sıcaklıklarının haftanın ilk günlerinde artacağı belirtilirken, hafta ortalarına doğru ülkenin batı kesiminde sağanak yağışın geleceği ifade edildi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ayın ilk haftasında hava durumuna ilişkin detaylara yer verdi.
12 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.