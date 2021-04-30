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Rusya'dan flaş AB kararı!.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin de yer aldığı toplam 8 Avrupa Birliği (AB) yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Dünya / 30 Nisan 2021 Cuma 23:20
Rusya'dan flaş AB kararı!.

Avrupa Birliği'nin (AB), 2 ve 22 Mart tarihinde toplam 6 Rus vatandaşına yaptırım uygulamasına tepki gösteren Rusya, aralarında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin de yer aldığı toplam 8 AB yetkisi için yaptırım kararı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Fransız Grubu üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Başkanı Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Letonya Devlet Dili Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırma Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil İdaresi Başkanı İlmar Tomusk'a yönelik alınan yaptırım kararı kapsamında bahsi geçen 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı ifade edildi.

AB'NİN TAVRI ABD'NİN TEŞVİKİYLE GERÇEKLEŞİYOR

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Batı medyasında bilinçli olarak körüklenen Rusya karşıtı histeri bu politikaya eşlik ediyor ve bunlar kanıtlarla desteklenmiyor. Rusya ile AB arasındaki sorunlu konulara doğrudan profesyonel diyalog yoluyla çözüm bulmayı öngören tüm tekliflerimiz, tutarlı bir şekilde görmezden geliniyor ve reddediliyor. AB'nin bu eylemleri, gerçek amaçlarının Rusya'nın gelişimini her ne pahasına olursa olsun dizginlemek olduğu konusunda en ufak şüphe bırakmıyor. Rusya'nın dış ve iç politikadaki egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor. Bunun, AB'yi yeniden jeopolitik cepheleşme adasına dönüştürmek istediğini gizlemeyen ABD'nin bilgisi dahilinde ve teşvikiyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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