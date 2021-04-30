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O ilimizde ek tedbirler! Valilik duyurdu!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde il dışından gelenlerin 10 gün evlerinde izole edileceği ifade edildi. Öte yandan, Ardahan'da da zincir marketlerde; ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin tam kapanma sürecinde satışının yasaklandığı bildirildi.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 23:05
O ilimizde ek tedbirler! Valilik duyurdu!

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulayacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından valilikler de koronavirüs salgının ile mücadele kapsamında yeni tedbirler almaya devam ediyor.

KARS'TA YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda yeni kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verilmiştir."

KURALLARI İHLAL EDENLERE İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarını ihlallerde, her birinde ayrı ayrı olmak üzere 860 lira ile 3 bin 469 lira arasında idari ceza uygulanacağı kaydedildi.

MARKETLERDE BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI

Ardahan'da, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı bildirildi. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tam kapanma sürecinde haksız rekabetin oluştuğunu, bunu engellemek amacıyla Valilik ile ortak kararın alındığını belirtti.

Söz konusu karar ile esnaf için haksız rekabetin engellendiğini dile getiren Demirci şunları kaydetti:

"Valimiz Hüseyin Öner ile birlikte yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi."

Hüseyin ÖnerRecep Tayyip Erdoğan

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