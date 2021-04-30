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İzmir Buca’da 'pes' dedirten doğa katliamı

İzmir’in akciğeri Buca Kaynaklardaki ormanlık alan belediyelerin yetersiz denetimi sonucu adeta çöplüğe döndü. Yeşil alana dökülen yüzlerce kamyon inşaat atığı ve çöp bu kadar da olmaz dedirtti.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 13:33
İzmir Buca’da 'pes' dedirten doğa katliamı

Hafta sonları İzmirlilerin piknik için en önemli uğrak yerlerinden birisi olan Buca Kaynaklardaki ormanlık alan inşaat atıklarının ve molozların kurbanı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin yetersiz denetimi kentin cennet köşesini adeta çöplüğe çevirdi. Ormanlık alana dökülen yüzlerce kamyon inşaat atığı görenleri isyan ettirdi. Yaşananlara isyan eden vatandaşlar belediye yetkililerine; Bu katliamı durdurun." çağrısında bulundu.

SIKI DENETİM YAPILMALI

Bu kadar da olmaz dedirten uygulamaya isyan eden Demir Erdoğmuş isimli vatandaş sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. Kaynaklar'da yaşanan çevre katliamının bir an önce durdurulmasını isteyen Erdoğmuş, inşaat atıklarının bölgeye dökülmesini önlemek amacıyla belediyelerin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi.



ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL

Ormanların içler acısı halini görünce üzülmemek elde değil" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü; "Buca Zafer Mahallesinde oturuyorum. Buradaki durum resmen içler acısı.

Orman içindeki yollara sanayi artığından inşaat atığına kadar bir sürü atık dökülmüş. Ben doğa aşığı bir insanım. Ancak doğada huzur buluyorum. Bu nedenle sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıyorum. Ben duyarlı bir insanım. Doğadaki bir karınca bile incinse bundan rahatsızlık duyarım. Sadece burası değil. Aynı durumda olan daha birçok yer var. Bir vatandaş olarak bu görüntüleri gördükçe çok rahatsız oluyorum. Resmen doğa katlediliyor." diye konuştu.




BU KATLİAMI DURDURUN

Demir Erdoğmuş, "Bu ağaçlar bize ecdadımızdan emanet olarak kaldı onlara gözümüz gibi bakıp gelecek nesillere aktarmalıyız. Ben şeker hastasıyım. Ben doğada mutlu olan bir insanım. Sabah evimden çıkıyorum bir bakıyorum bir tarafta kimyasal madde, bir bakıyorum inşaat atığı, bir bakıyorum cam kırığı, bir bakıyorum çöp yığını. Bu kadar duyarsızlık olmaz kardeşim. Yazık bu ormanlara. Bir tane ağaç 50 yılda yetişiyor. Adan bir gecede 100 tane ağaç dikiyor. Bu toprak bu doğa hepimizin. Koruyup kollamamız lazım. Buradan yetkililere bir an önce önlem almaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu katliamı durdurun." dedi.

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