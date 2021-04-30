Instagram yeni özelliği duyurdu

Instagram, canlı yayın yapan kullanıcıların görüntülerini kapatmasını sağlayan yeni bir özellik sunuyor. Ayrıca buna ek olarak bir de görüşmelerde sesi anlık olarak kapatıp açmayı sağlayan seçeneği de dahil ediyor. Her ne kadar tam olarak karşılık gelmese de Instagram'ın bu hususta özellikle Clubhouse'tan esinlendiği söyleniyor.



Facebook, sahibi olduğu platformlar için rakip uygulamalardan çeşitli özellikleri kopyalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde sıkça karşılaştığımız bu durum önümüzdeki süreçte de hem Facebook hem de Instagram ve WhatsApp için geçerli olacak gibi görünüyor.