USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

DEVA Partisi’nin HDP korkusu! Metin Kaşıkoğlu tweet silip özür diledi

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteledi. Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partili Metin Kaşıkoğlu HDP’nin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. “Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle.” İfadelerini kullanan Kaşıkoğlu HDP’den gelen tepkiler sonrası geri adım attı.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 09:14
DEVA Partisi’nin HDP korkusu! Metin Kaşıkoğlu tweet silip özür diledi

24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayarak bir skandala imza attı.

Biden'ın skandalın daha önce skandalın büyüğü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan buluna HDP'den geldi.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!' ifadeleri yer aldı.

HDP'nin bu skandal paylaşımına, AK Parti ve MHP'den tepkiler yükselirken gizliliği açığa çıkan ortakları CHP ve İYİ Parti sessiz kalırken Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partisi'ndne ilginç bir tutum geldi.

DEVA'DAN ÖNCE TEPKİ SONRA ÖZÜR

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Metin Kaşıkoğlu HDP'nin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

'YARIN PKK'YA DA SOYKIRIM YAPILDI DERSİNİZ…'

Kaşıkoğlu, 'Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir.' İfadelerini kullandı.



HDP'DEN TEPKİ

HDP'den Kaşıkoğlu'nun paylaşımına tepki geldi. HDP'li Sırrı Sakık 'Hiç mi şaşırtmazsınız? Bu kadar mı benzersiniz birbirinize?' ifadeleriyle Kaşıkoğlu'na tepki gösterdi.

KAŞIKOĞLU ÖZÜR DİLEDİ


HDP'den gelen tepkiler sonrası Kaşıkoğlu özür diledi.

Sözlerinin istismar edildiğini iddia eden Kaşıkoğlu, 'Kürt vatandaşlarımızın samimi olarak üzüntü duyduklarını müşahede etmekteyim.' İfadelerini kullanarak özür metni yayınladı.

Kaşıkoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

'HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 24 Nisan 2021 tarihli 'Ermeni Soykırımı Utancıyla Yüzleşin' açıklamasına yönelik eleştirel Twitter paylaşımımın, bağlam ve asıl maksadından kopartılarak, hiçbir zaman benimsemediğim ırkçılık ve Kürt düşmanlığı boyutuna evirilmeye çalışıldığını, bu durum nedeniyle bazı Kürt vatandaşlarımızın samimi olarak üzüntü duyduklarını müşahede etmekteyim. Türkiye'de siyaset yapma iddiasında bulunan bir siyasi partinin, bu kadim topraklarda 1915 yıllarında yaşanmış karşılıklı büyük acılarla ilgili, tarihi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde 'SOYKIRIM' ifadesini kullanıp, bununla ülkemizin yüzleşmesini istemesi üzerine yaptığım paylaşımdan asıl maksadım; Ülkemizin tüm insanlarının birlik, beraberlik ve birlikte yaşama ideallerine zarar verici nitelikte gerçekleştirilen siyaset zihniyeti ve anlayışının sona ermesi istek ve beklentisidir. Tüm iyi niyetimize ve asıl maksadımıza rağmen, bir kesim tarafından ısrarla maksadından koparılarak istismar edilmeye çalışılan paylaşım nedeniyle samimi şekilde üzülen ve kalbi kırılan tüm vatandaşlarımızdan özür diler, haklarını helal etmesini dilerim. Bu minvalde art niyetli kişilerin daha fazla manipülasyonuna fırsat vermemek adına ve farkına varmadan kalplerinin kırılmasına neden olduğum tüm insanlara duyduğum saygıdan ötürü platformda yaptığım paylaşımı da kaldırıyorum. Tüm kamuoyuna saygılarımla arz ederim.'

ORTAKLARI KÜSTÜRMEME HAMLESİ

Kaşıkoğlu'nun yaptığı paylaşımın ardından özür dilemesi Babacan'ın ortaklarını küstürmemek adına yaptığı bir hamle olarak yorumlandı.

Sırrı SakıkAk PartiAli Babacan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement