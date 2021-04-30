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Başkan Erdoğan'dan destek paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın kısıtlamalarında yaşanacak hak kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak, hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." notuyla yaptığı paylaşımda, Kovid-19 sürecinde vatandaşa ve esnafa verilen destekleri madde madde açıkladı.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 19:11
Başkan Erdoğan'dan destek paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak, hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." ifadeleriyle, şu bilgilere yer verdi:

"İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin ödemelerini erteledik. Bu çekler, 1 Haziran tarihinden sonra kalan ibraz süresi içerisinde tahsil edilecek. Kamu idarelerinin kamu veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında da 30 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamamasını temin ediyoruz. 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar, bir başka deyişle ticari borçlar için icra ve iflas takibi başlatılmasının önüne geçtik. Aynı zamanda bu borçlar için ihtiyati haciz kararı alınmasını engelliyoruz, başlamış olan takipleri de durduruyoruz."



SALGIN TEDBİRLERİNDEN ETKİLENEN VATANDAŞA DESTEK

Öte yandan, 'Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz' başlığı ile de şu bilgiler paylaşıldı:

"Daha önceden 3 ay süreyle ödemesi gerçekleştirilen 1000 lira gelir kaybı Desteği ile illere göre 500 ve 750 lira şeklinde verilen kira desteğini, esnafımıza bir ay daha sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere daha önceden 1000 lira olarak ödenen nakdi yardımlara, 1100 lira olarak yeniden başlıyoruz ve "emeklilerimizin ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda 1100 liraya çıkarıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan

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