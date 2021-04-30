Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında "İşçilerimizin haklarını, menfaatlerini gözetme gayretinde olduk" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında "İşçilerimizin haklarını, menfaatlerini gözetme gayretinde olduk" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında "İşçilerimizin haklarını, menfaatlerini gözetme gayretinde olduk" dedi.