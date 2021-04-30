Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Raduloviç'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Balkanlar'da iş birliği ele alındı.



NATO TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞME



Çavuşoğlu, mevkidaşı Raduloviç ile en son 22 Mart'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel'de bir araya gelmişti.