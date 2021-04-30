Antalya'da korkutan deprem!

Antalya, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 10.52'de gerçekleştiğini bildirirken merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu duyurdu. Deprem, Antalya şehir merkezinin yanı sıra, Alanya ve Manavgat ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.



KANDİLLİ'DEN ANTALYA DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de Antalya'daki depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Alanya olduğunu bildirirken şiddetini 3.9 olarak paylaştı.



Kandilli ayrıca, depremin 1.8 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.



BÖLGEDE PANİK YAŞANDI!

Antalya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayanlar kısa süreli bir paniğe kapıldı. Sosyal medyada #deprem etiketi altında birçok paylaşım yapıldı.



Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.