ABD’den yeni ‘1915 Olayları’ açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.



"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ ETKİLEME AMACI TAŞIMIYOR"



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir." ifadesine yer verildi.



NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını "soykırım" ifadesiyle nitelemiş, Türkiye ise söz konusu açıklamaya sert tepki göstermişti. ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor.