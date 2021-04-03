Yunanistan'ın Türkiye'ye attığı 'düzensiz göçmen geçişleri' iftiralarına sert yanıt!

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve Ege'de mültecilere karşı uyguladığı zulümle nam salan Yunanistan utanmadanTürkiye'yi hedef aldı.



YUNAN BAKANDAN 'DÜZENSİZ GÖÇMEN GEÇİŞLERİ'

Yunanistan'ın Göç Bakanı Notis Mitarachi yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'nin gerilimi tırmandıran hamleler yaptığı iftirasını atarak Türkiye'nin düzensiz göçme botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiğini iddia etti.







Mitarachi 'Yunan Sahil Güvenliği bu sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir. Bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez' şeklinde skandal ifadeler kullandı.



TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Mitarachi'ye yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi.







Çataklı, Twitter'dan yanıt verdiği Yunan bakana, 'Yalnızca bugün, 231 göçmeni 7 geri itme vakasıyla ölüme ittiniz. Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtaran Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur' ifadelerini kullandı.



Çataklı'nın açıklamarı şu şekilde:



2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017'de 18 Mart Mutabakatı'nın ardından 79'a düştü.



ÖLÜME İTTİĞİNİZ İNSANLAR HAKKINDA YALAN SÖYLEMEK İNSAN VİCDANINA UYUYOR MU?



Mitarachi, olayları çarpıtmak ve ölüme ittiğiniz insanlar hakkında yalan söylemek insan vicdanına uyuyor mu?



'İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ'



Yalnızca bugün, 231 göçmeni 7 geri itme vakasıyla ölüme ittiniz. Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Sizin için sıradan!



GÖÇMENLER YUNAN ZULMÜNÜ ANLATTI



Çataklı, Türkiye tarafından kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anını ve yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.



Videoda göçmenler Yunanistan güçleri tarafından dövüldüklerini ve ölüme itildiklerini anlattı.



İşte bugün yaşanan 7 geri itme olayının detayları:



Geri İtme Olayı-1:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 03.30 sularında Dikili ile Midilli Adası arasında Yunanistan tarafında içinde düzensiz göçmenler bulunan 1 adet lastik göçmen botuna Frontex unsuru ve LS-618 borda numaralı Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından müdahalede bulunulduğu ve hareketten sakıt bırakılan botun Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.



Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botunun olay mahalline intikalini müteakip bahse konu düzensiz göçmen grubunun geri itilme faaliyetinden vazgeçilmiş, LS-618 numaralı Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından göçmenler alınarak Midilli Adası istikametinde uzaklaşmıştır.



Geri İtme Olayı-2:

02 Nisan 2021 tarihinde Saat 04.30 sularında Dikili ile Midilli Adası arasındaki bölgede lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarılmıştır



Geri İtme Olayı-3:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 05.45 sularında Midilli ile Ayvalık arasında orta hattın Yunanistan tarafında Yunan Sahil Güvenlik unsuru LS-080 ile 1 Yunan Zodiac Botun, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bota müdahale ederek hareketten sakıt bıraktığı tespit edilmiş, görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ile bölgede bulunan 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gemisi olay mahalline intikal etmiş, saat 10.00 sularında Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasuyuna geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarılarak Küçükkuyu'ya intikal ettirilmiştir.



Geri İtme Olayı-5:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 08.00 sularında Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca benzin hortumu kesilerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvalık'a intikal ettirilmiştir.



Geri İtme Olayı-6:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir ili Dikili İlçesi Denizköy açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsuru LS-060 ile Magna sınıfı Yunan botu tarafından, benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itilen 2 adet lastik göçmen botu içerisindeki toplam 85 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılarak Dikili'ye intikal ettirilmiştir.



Geri İtme Olayı-7:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 12:33'de Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından olay mahallinde yapılan kontrollerde herhangi bir düzensiz göçmen botuna rastlanmamış, aramalara devam edilmiş, Sivrice açıklarında orta hatta bir Yunan unsurunun sürekli rota değiştirerek şüpheli bir şekilde seyir icra ettiğinin görülmesi üzerine derhal bahse konu bölgeye intikal edilmiş, o esnada Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan düzensiz göçmenler tespit edilmiştir.



Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Küçükkuyu Karakol Komutanlığına intikal ettirilmiş ve limanda hazır bulundurulan 112 ekiplerince kurtarılan göçmenlere ilk müdahale yapılmıştır.