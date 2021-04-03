Yeni AKM görücüye çıktı

Taksim'in simge yapılarından olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yenilenen haliyle ekimde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'u dünya çapında öncü kültür-sanat şehri yapacak olan merkez, 100 bin metrekare kapalı alanda inşa edildi. Dünyadaki en son teknoloji kullanılan yeni AKM, sahne mekanikleriyle 'Cirque de Soleil' şovlarının yapıldığı Las Vegas sahnelerini andırıyor. İnşaatı 1.8 milyar TL'ye mal oldu, 32 ay gibi kısa bir zamanda da tamamlanıyor. Emsalleriyle kıyaslanınca hem 4'te bir fiyatına, hem de 2.5 kat daha az sürede yapılmış olacak. AKM'nin inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.



Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yeni AKM'nin inşaatını gezdik. Ersoy, AKM'nin yapım maliyetini Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan filormani konser salonu ile kıyaslayarak, "Orası 875 milyon euroya mal oldu, yapımı 7.5 yıldan fazla sürdü. Burası hem daha büyük bir alan hem de son teknoloji kullanıldı. En hızlı yapılan ve dünyadakilere göre en ucuz maliyetli merkez" dedi.



DÜNYADAKİ İLK 10'DA YER ALACAK



AKM'nin dünyadaki 10 kültür merkezi içinde yer alacağını belirten Ersoy, şunları anlattı: "2.038 kişilik opera salonu ve 805 kişilik tiyatro salonu inşa edildi. İçinde 683 metrekarelik müzik, sanat, mimari, tasarım ihtisas kütüphanesi olacak. 3 katlı bir müzik platformu kuruluyor. Müzik Kayıt Stüdyosu, genç müzisyenler için dizayn edildi. 3-11 yaş arası çocuklar için AKM içinde sanat merkezi de planlandı. Tasarım dükkânı da yer alacak. Burada da seçkin bir İstanbul koleksiyonu bulunacak."



100 KİŞİLİK EKİP KURDULAR



Bakan Ersoy'un verdiği bilgiye göre, AKM içinde iki katlı çok amaçlı salon, 415 metrekare büyüklüğünde bir galeri, 96 kişilik cep sineması, 432 araçlık otopark ticari alanlar, kitap kafeler de yer alacak. Ersoy, böylesine kapsamlı bir kültür-sanat merkezini profesyonel yöneticilerin işletmesi gerektiğini belirterek, "DÖSİM içinde konusunda uzman olan dışarıdan 85 kişilik bir ekip kurduk. 20 kişi de bakanlık kadrosundan gelen uzmanlar olacak. 100 kişilik bir ekip burayı yönetecek" dedi.



AKM'nin oditoryumu küre şeklinde dizayn edildi. İçinde devasa bir opera-bale salonu yer alıyor. 2.038 kişilik salonun tüm mekaniği dünyadaki son teknoloji. 1.8 milyar liralık maliyetin 3'te biri de bu mekaniğe harcandı.



İSTANBUL'A 4 YENİ PROJE GELİYOR



Bakan Ersoy, İstanbul'da yeni AKM'nin de yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi gibi başka bir bölgede de çalışma yaptıklarını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, yeni projenin güzergâhı üzerinde çalıştıklarını anlatan Ersoy, "İstanbul'da 4 büyük proje daha açıklayacağız" dedi.