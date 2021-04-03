Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege, gece saatlerinde Kuzey Ege Kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı



MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı



HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı



TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu



SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu