Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şekilde devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan operasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Milli Savunma Bakanı Akar: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.' dedi.



Sincar ve Mahmur'daki terör unsurları ile ilgili de konuşan Bakan Akar, 'Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz' dedi.



Ayrıca Akar, 'Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor.' açıklamasında bulundu.