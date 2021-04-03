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13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 10 büyükelçi merkeze alındı, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Güncel / 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:41
13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu ve Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha Erpek merkeze alındı.

Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Sadık Doğan, Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel Erkan, İspanya Krallığı Büyükelçiliğine, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar ve Burkina Faso Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı getirildi.

Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç Güldere ile Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar merkeze alındı.

Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçer atandı.

İtalya Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Tayland Krallığı Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün merkeze alındı.

İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük, Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney ile Tayland Krallığı Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy getirildi.

Birleşik Arap EmirlikleriKongo Demokratik CumhuriyetiBurkina FasoCahit BağcıRecep Tayyip Erdoğan

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