Yolsuzlukta ‘Kemal’e erdi!

Deniz Baykal’ın zina kaseti sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk gölgesinde geçen liderliği dönemini AK Parti iktidarına iftiralar atarak perdeliyor. “128 milyar nerede” kampanyasıyla AK Parti’ye kara çalan ancak algı operasyonu elinde patlayan Kılıçdaroğlu’nun, her tescilli yolsuzluk vakasının altından adı çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve iki meclis üyesinin eski CHP’li Sinan Aygün’den istediği 25 milyonluk rüşvetten haberdar olduğu ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, dünden bugüne yolsuzluğun, usulsüzlüğün, rüşvetin ve yandaşa kıyağın sembol ismi oldu.



Mansur’un rüşvetinden haberdar



CHP 24. Dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün, ABB’deki 25 milyonluk rüşvet skandalıyla ilgili savcılığa yazdığı şikayet dilekçesini Kılıçdaroğlu’nun önüne koyduğu ancak “Bu dursun, verme” karşılığı aldığını söyledi. Aygün, TOGO İkiz Kuleleri’yle ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş ve iki CHP’li belediye meclisi üyesinin kendisinden “Bize ne vereceksin abi” diyerek 25 milyon rüşvet istediğini ifşa etmişti.



Başkanlar vurgunları yönetiyor



Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart 2019’da aday göstererek seçtirdiği belediye başkanlarından Vefa Selman Yalova’da, Serdar Aksoy Menemen’de, Kadir Aydar Ceyhan’da, Burak Oğuz Urla’da rüşvet ve imar yolsuzlukları nedeniyle tutuklandı. Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’de Buz Rezidans vurgununun ardından ilk seçimlerde Battal İlgezdi’yi belediye başkanı, Gamze İlgezdi’yi vekil adayı yaptı. Battal ve Gamze İlgezdi’nin 17 dairesinin bulunduğu Buz Residans’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’na da daire verildi. Milyonluk daire, Zeynep Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’ye satıldı. Satın alma işlemi, İlgezdi’nin adaylığının açıklanmasının hemen öncesinde yapıldı. Zeynep Kılıçdaroğlu, skandalın ortaya çıkmasının ardından ballı dairesini sattı. Battal İlgezdi’nin Ataşehir Belediye Başkan adaylığını duyurduğu 7 Şubat 2014’ten 1 gün önce Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Ömer Tuncay Ceylan’ın kardeşi Onur Okay Ceylan, Buz Rezidans’taki milyonluk daireyi 250 bin TL’ye satın aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun küçük kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, kamu bankası Vakıfbank’a sınavsız girdi. Vakıfbank’ta Hukuk Müşavirliği yapan Zeynep Kılıçdaroğlu’nun “genel müdürün tensibiyle” işe alındığı belirlendi. Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Zeynep, Vakıfbank’tan istifa etti.



SSK’ya kazığı hâlâ çıkarılamadı



Kılıçdaroğlu, Genel Müdür olduğu 1992-1999 dönemlerinde SSK’yı batırdı. 1991’de 128 bin lira kâr eden SSK’nın başına 1992’de Kılıçdaroğlu’nun geçmesinin ardından kurum 2 milyon 556 bin lira zarar açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun görevden alındığı 1999 yılında SSK’nın zararı 1 milyar 111 milyon liraya ulaşmıştı. TEFE TÜFE’ye göre hesaplandığında Kılıçdaroğlu döneminin SSK’ya yüklediği borç enkazı 42 milyar lira.



Kılıçdaroğlu 1992-1999 arası SSK müdürlüğü döneminde 70 akrabasını torpille işe aldı. Kılıçdaroğlu, eski soyismi olan Karabulut soyadını taşıyan 31 kişiyi sınavsız olarak SSK’da göreve başlattı. Annesinin soyadı Gündüz’ü taşıyan 26, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun evlenmeden önceki soyadı Düzgün’ü taşıyan 13 akrabası yine Kılıçdaroğlu döneminde hemşire, laborant, ebe, hasta bakıcı ve şoför olarak SSK’ya yerleştirildi.



10 aylık toruna sigorta sicili!



SSK Genel Müdürlüğü ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu; oğlu Kerem’i 14 yaşında, kızı Zeynep’i 17 yaşında, diğer kızı Azime Aslı’yı 19 yaşında sigortalattı. Zeynep Kılıçdaroğlu, henüz 17 yaşında iken Ekinciler Holding’de sigortalatıldı. 10 Haziran 1996’da 3402199619167 SSK sicil nosu ile işe giriş yapmış gibi gösterilen lise öğrencisi Zeynep, şirkette 1 ay çalışıyor gibi gösterilerek çıkışı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Mart 1997 - 1 Mayıs 1997 arasında yine İstanbul’daki Ekinciler Holding’te çalışıyormuş gibi gösterildi. Okulların açık olduğu tarihte Ankara’daki 14’lük Kerem Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da bulunan Ekinciler Holding’de 2 ay çalışmış olabilmesi ‘baba hüneri’ olarak kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu’nun 1976 doğumlu büyük kızı Aslı’nın yolu da Ekinciler’den geçti. Azime Aslı Kılıçdaroğlu, 1995’te 19 yaşındayken kâğıt üzerinde 1 Nisan 1995’te Ekinciler’de işe girdi, bir ay sonra işten ayrıldı. Kılıçdaroğlu, torunu Duru’yu henüz 10 aylıkken sigortalı yaptırdı. Deşifre olunca, “Bu durum benim torunumu sevmeme engel değil” diyerek pişkinlik yaptı.