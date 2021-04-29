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Yine tüm rakiplerini geride bıraktı!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre 1 Ocak - 28 Nisan dönemini kapsayan dönemde İstanbul Havalimanı 63 bin 064 uçuş ile Avrupa'nın en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 19:55
Yine tüm rakiplerini geride bıraktı!

EUROCONTROL'ün yılın ilk dört ayını kapsayacak şekilde paylaştığı uçuş sayılarına göre, İstanbul Havalimanı 63 bin 64 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nı 53 bin 921 uçuş ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, 52 bin 532 uçuş gerçekleşen Amsterdam Schiphol ise üçüncü oldu. Frankfurt Havalimanı 52 bin 464 uçuş ile dördüncü olurken, Madrid Barajas Havalimanı ise 42 bin 543 uçuş ile tabloda yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'da lideriz. Ocak - Nisan aralığında EUROCONTROL'ün verilerine göre diğer havalimanlarını geride bırakarak, Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin" ifadelerine yer verildi.

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