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Ve başladı...!!! 17 gün evdeyiz!

Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbir olarak aldığı 17 günlük tam kapanma saat 19.00 itibariyle başladı. Kısıtlama 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 18:09
Ve başladı...!!! 17 gün evdeyiz!

Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbir olarak aldığı 17 günlük tam kapanma saat 19.00 itibariyle başladı. Kısıtlama 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

NERELER AÇIK OLACAK? KİMLER MUAF?




İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

'Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince;

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamül satışı yapmak kaydıyla açık olacaktır.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacaktır.

Tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

Tam kapanma süresince vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, aziz milletimize bu süreçte gösterecekleri sabır ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ederiz.'

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