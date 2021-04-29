Türkiye’de kripto para çılgınlığı! Bir anda fırladı

Amerikan Chainalysis şirketi, Türkiye'deki Coin ticaretini araştırdı. Çıkan rakamlar herkesi şaşırttı. 5 ayda dijital paraya geçişin yüzde 1300 oranında arttığı anlaşıldı.



Yine aynı verilere göre Türk kripto yatırımcısı 5 ayda 27 milyar dolar coin aldı. Pazar büyüyünce sahtekarların da iştahı kabardı. 2 milyon kişi dolandırıldı.



Türkiye'de 40 yerli borsa açıldı. Bunlar arasında firari Faruk Fatih Özer'in vurgun yaptığı Thodex de vardı. Dolandırıcıların adresi ise Mauritius Adası'ydı. Vurguncular, kripto cüzdanları aktif hale getirip buradaki bankalara aktardı.



Hint Okyanusu'nda Afrika'nın 2 bin km. açığında 3 adadan oluşan bir ülke...



BAŞKENT: Port Louis



DİL: İngilizce ve Fransızca



PARA BİRİMİ: Rupi



NÜFUS: 1 milyon 266 bin



Yerli kripto para alım satım borsası Thodex, yüzyılın dolandırıcılık skandalıyla gündeme geldi. CEO Fatih Faruk Özer, 400 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a firar etti! Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kız kardeşi Serap Özer ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 78'e yükseldi. Gözaltı süresi uzatılan Özer kardeşler, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek. Muhasebeci Serap Özer, şirketin kasası olmakla suçlanıyor...



Kriptoya sıkı takip



TÜRKİYE, kripto paralara yönelik yasal düzenlemeler için düğmeye bastı. Maliye ve Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere birkaç kurumun çalıştığı Dijital Para Yasası'na ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre bankalar kripto borsaları için şu şartları arayacak:



BORSANIN asgari ödenmiş sermayesinin 2 yıldan genç şirketler için 2 milyon TL, 2 yıldan yaşlı şirketler için 5 milyon TL, 5 yıldan daha yaşlı şirketler için 10 milyon TL olması.



FİRMAYA ait domain adresinin Türkiye'de kayıtlı olması.



MÜŞTERİ hesap onaylanma işlemlerinin kimlik belgesi ve özçekim prosedürü yapılması.



FİRMANIN blokzincir analizi altyapısına sahip olması.



Spacex ve Tesla CEO'su Elon Musk, kripto paraya yön verdi. Özellikle Dogecoin'e desteği dikkat çekti. Dün attığı twette, kendisine takılan 'The Dogefather' lakabına yer verdi. Bunun üzerine Dogecoin değeri yüzde 12 civarında yükseldi! Dünyada bir anda popüler hale gelen Dogecoin'in piyasa değeri 35 milyon dolar civarında...



Anlatsa roman olur



Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Devletler, sahibinin bile belli olmadığı kripto paraları sıkı takibe aldı. Özellikle ABD'de kripto paralardan vergi alınması gündeme gelmeye başladı. ABD'nin Milli Gelirler İdaresi'nden (IRS) dün yapılan açıklama ise şaşkınlık yarattı! Buna göre Rusya-İsveç vatandaşı Roman Sterlingov, ABD'de Bitcoin Fog isimli şirketi üzerinden 1.2 milyon Bitcoin satışı yaptı!



İşlem yapıldığı zamandaki değeri 336 milyon dolara denk gelen 1.2 milyon adetlik kripto paranın günümüzdeki değerinin 66 milyar dolar olduğu anlaşıldı. Aracı şirketine aktarılan paranın kaynağını gizleme imkanı tanıyan Sterlingov hakkında 'lisansız para transferi, para aklama ve lisansız para aklama' suçlarından dava açıldı. IRS şimdi Bitcoin Fog'a para aktaranların kimliğine ulaşmaya çalışıyor.