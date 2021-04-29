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Şampiyonlar Ligi finali için flaş iddiası

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin "kısmi seyircili" bir şekilde oynanacağını açıkladı. UEFA açıklamasında, "Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır." denildi.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 13:31
Şampiyonlar Ligi finali için flaş iddiası

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. İngiliz Sky Sport'un yayınladığı UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği belirtildi. UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

'Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır.'

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nden İstanbul'a getirilmişti. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 66. kez havaya kaldırılacak.

İsviçre

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