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Borç için okul arazisini satacaklar

CHP'li Bakırköy Belediyesi üzerinde Anadolu Lisesi bulunan okul arazisini vergi borcu karşılığında Hazine'ye satmak için kolları sıvadı. Belediyenin, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 10 bin 441 metrekare okul arazisinin vergi borcu karşılığında 83 milyon 529 bin TL'ye Hazine'ye satmak istediği ortaya çıktı.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 12:16
Borç için okul arazisini satacaklar

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin vergi borçlarını ödemek için seçtiği yol, okul satmak oldu. Bakırköy Belediyesi'nin Osmaniye Mahallesi'nde yer alan ve üzerinde okul bulunan bir araziyi vergi borçlarına karşılık Hazine'ye satmak istediği ortaya çıktı. Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bulunduğu 10 bin 441 metrekarelik arazi 83 milyon 529 bin TL'ye Hazine'ye satılmak isteniyor.

OKUL ARAZİSİ 83 MİLYONA SATILACAK

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden Başkanlık makamına 27/04/2021 tarihli yazıda okul arazisinin Hazine'ye satışının belediye meclisine gönderilmesi istendi. Gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı: Mülkiyeti başkanlığımıza ait Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi 267 Ada, 178 parsel sayılı 10.441.15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun'un geçici 8. maddesine göre belediye başkanlığımızın vergi borcuna mahsuben Hazine adına devri talep edilmiştir. Taşınmazın belediyenin kullanımında olan kısımlarının tahliye edileceğine ve planda ayrıldığı amaca aykırı fiili kullanımların önlenmesi amacıyla gerekli çevre düzenlemesinin belediye tarafından yapılacağına dair belediyeden taahhüt alınması ve belediyenin nihai vergi borcu miktarının ilgili vergi dairesince hesaplanması kaydıyla taşınmazın 83.529.200.00 TL bedel üzerinden 6183 sayılı kanunun geçici 8. Maddesi uyarınca uygun görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle mülkiyeti belediye başkanlığımıza ait Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi 267 Ada, 178 parsel sayılı 10.441.15 metrekare yüzölçümlü 08.03.2004/18.11.2012 tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planlarında "Ortaöğretim Tesis Alanında" kalan ve üzerinde Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi bulunan taşınmazın 83.529.200.00 TL bedelle 6183 sayılı kanunun geçici 8. Maddesine göre Maliye Hazinesi adına devir edilmek üzere belediye başkanlığımızın vergi borcuna mahsuben satış işleminin yapılabilmesi için yazımızın belediye meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

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