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BM'den Kıbrıs açıklaması!

BM Genel Sekreteri, Kıbrıs meselesi hakkında, "Diyaloğu sürdürmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

Dünya / 29 Nisan 2021 Perşembe 23:02
BM'den Kıbrıs açıklaması!

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs meselesi için "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" açıklamasında bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen üç günlük Kıbrıs zirvesi sona erdi. 5+1 formatındaki görüşmelere garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katıldı.

Toplantılara başkanlık eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin ardından bugün basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini itiraf eden Guterres, "Tahmin edebileceğiniz üzere bu kolay bir toplantı değildi. Henüz müzakereler için ortak bir zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

İngiltereYunanistan

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