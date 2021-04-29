Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçik'le iftarda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.