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Bakan müjdeyi verdi! Haziran'da başlıyor...!!!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya - Karaman arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının haziranda açılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi, 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecektir'' dedi.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 19:37
Bakan müjdeyi verdi! Haziran'da başlıyor...!!!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın haziran ayında açılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı projemizin, 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanmıştır. Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlerimiz başarıyla devam etmektedir. İnşallah haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz. Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi, 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecektir'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımına 2012 yılında başlanan ve şubat ayında test sürüşleri yapılan, 102 kilometrelik hızlı tren hattında incelemelerde bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara'dan önce Konya'ya ardından da Konya'dan Karaman'a test sürüşü yapılan hızlı trenle geldi.

Hızlı tren hattında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Lojistik master planımız, ulaşım ana planımız ve 2023 stratejik planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak hareketlilik altyapısını oluşturduk. Bu süreçte demir yolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine koyulmamış bu alanda çok önemli işlere imza attık. Adeta Türkiye'yi demir ağlarla ördük. 2020 yılında da süre gelen demir yolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere 'Demir Yolu Reformu'nu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında, Bakü- Tiflis- Kars demir yolu hattı gibi projelerimizle 'Yeni İpek Demir Yolu'nu dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya'yı Marmaray ile bir kez daha birbirine bağlayarak orta koridorun hakimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve hzlı tren hatlarımızın kapsama alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik" diye konuştu.

'HAZİRANDA HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLIYORUZ'

Konya- Karaman hattının haziranda seferlere başlayacağını duyuran Karaismailoğlu, "Hattımız aynı zamanda elektrikli, konvansiyonel tren seferlerimize de hizmet verebilecektir. Hızlı tren hattımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi, 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Tamamı 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı projemizin Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmalar hızla devam ederken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 76'lara ulaşmıştır. İnşallah haziran ayında hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz. Hattımız aynı zamanda elektrikli, konvansiyonel tren seferlerimize de hizmet verebilecektir" dedi.

Konya-Karaman-Mersin-Adana Hızlı Tren Hattı Projesi'nde son gelinen aşamayı da anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın bir başka kesimi olan Ulukışla-Yenice Demiryolu Hattı Projesi de Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattı olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı'nda ihale hazırlıkları devam ediyor. Ülkemizin gelişen sanayi, tarım ve turizm kenti Karaman'ın, bir başka büyük ilimiz olan Adana ile de yakınlaştırılması için çalışıyoruz. Konya-Karaman-Mersin-Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 kilometre hızla seyahat edebileceğiz" diye konuştu.

Hızlı Tren Hattı

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