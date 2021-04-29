USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı!

Android, siber suçluların hedefinde yer alan platformlardan biri. Kısa süre önce yayınlanan farklı güvenlik raporlarında, Android kullanıcılarını tehdit eden zararlı yazılımlar listelenmişti. Söz konusu yazılımları içeren sahte Android uygulamaları da Google'a iletilmişti. Şimdi yeni bir tehlike daha etrafta dolanıyor. Söz konusu tehdit kullanıcıların banka bilgileri dahil, tüm kişisel verilerini çalmak için tasarlanmış bir virüs

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 18:42
Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı!

Güvenlik araştırmacıları, Android kullanıcılarını FluBot isimli virüs konusunda uyardı. Söz konusu bu zararlı yazılım banka bilgileri, şifreler, isim, soyisim, adres vb... değerli bilgileri çalmayı amaçlıyor.

FLUBOT NASIL BULAŞIYOR?

FluBot, kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendirerek bulaşıyor. Bunu ise genel olarak kargo firmasından gelen bir mesaj şeklinde gerçekleştiriyor. Kullanıcı kendisine kargonun geldiğini sanıp, bağlantıya tıklıyor. Bağlantıda ise kargo takibi yapılmasını izlemeye yönelik sahte bir uygulama var. Kullanıcı bu uygulamayı yüklediğinde virüs bulaşmış oluyor.

HERKESE MESAJ ATIYOR

FluBot bulaştığı telefondaki rehbere erişiyor ve rehberdeki insanlara sahte kargo mesajı atarak, daha da yayılmaya çalışıyor.

KULLANICILAR UYARILDI

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), FluBot'un nasıl tanımlanacağı ve kaldırılacağı konusunda kılavuz yayınladı. Bununla birlikte bazı operatörler de, sahte kısa mesaj konusunda kullanıcıları uyardı. FluBot, en çok DHL'in ismini kullanıyor, ancak Amazon ve farklı markaların ismini de kullanabiliyor.

FluBot veya benzer zararlı yazılımlardan uzak durmak için yalnızca uygulama mağazalarından resmi uygulamaları indirip kullanın.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement