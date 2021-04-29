Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı!

Güvenlik araştırmacıları, Android kullanıcılarını FluBot isimli virüs konusunda uyardı. Söz konusu bu zararlı yazılım banka bilgileri, şifreler, isim, soyisim, adres vb... değerli bilgileri çalmayı amaçlıyor.



FLUBOT NASIL BULAŞIYOR?



FluBot, kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendirerek bulaşıyor. Bunu ise genel olarak kargo firmasından gelen bir mesaj şeklinde gerçekleştiriyor. Kullanıcı kendisine kargonun geldiğini sanıp, bağlantıya tıklıyor. Bağlantıda ise kargo takibi yapılmasını izlemeye yönelik sahte bir uygulama var. Kullanıcı bu uygulamayı yüklediğinde virüs bulaşmış oluyor.



HERKESE MESAJ ATIYOR



FluBot bulaştığı telefondaki rehbere erişiyor ve rehberdeki insanlara sahte kargo mesajı atarak, daha da yayılmaya çalışıyor.



KULLANICILAR UYARILDI



Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), FluBot'un nasıl tanımlanacağı ve kaldırılacağı konusunda kılavuz yayınladı. Bununla birlikte bazı operatörler de, sahte kısa mesaj konusunda kullanıcıları uyardı. FluBot, en çok DHL'in ismini kullanıyor, ancak Amazon ve farklı markaların ismini de kullanabiliyor.



FluBot veya benzer zararlı yazılımlardan uzak durmak için yalnızca uygulama mağazalarından resmi uygulamaları indirip kullanın.