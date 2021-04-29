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ABD'den flaş Afganistan hamlesi! Resmen harekete geçtiler!

BD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda "Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" diyerek ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan geri çekileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) flaş bir açıklama geldi. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, çekilmenin ilk aşamasının başladığını belirterek, "Henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.

Dünya / 29 Nisan 2021 Perşembe 23:34
ABD'den flaş Afganistan hamlesi! Resmen harekete geçtiler!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan çekileceğini duyurmasının ardından Pentagon'dan flaş bir açıklama yapıldı. Pentagon yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekilmenin ilk aşamasının başladığını ifade etti. İşte detaylar...

"ÇEKİLME BAŞLADI"

AA muhabirine açıklamada bulunan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.

100 CİVARINDA PERSONEL VE BAZI EKİPMANLAR ÇEKİLDİ

Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini söyledi.

"İLK BAŞLARDA DAHA ÇOK SİVİL PERSONELİN ÇIKTIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Afganistan

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